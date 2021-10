Bimbimbici 2021: a Siena la nuova fiaba della bicicletta

Torna anche a Siena Bimbimbici, la tradizionale manifestazione promossa da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che si svolge in contemporanea in più di 200 città. Tornano i bambini con le loro biciclette multicolori, con la loro voglia di stare insieme, di vivere in sicurezza le strade e le piazze della città.Sì, perché il principale obiettivo di Bimbimbici è quello di promuovere l’uso della bici tra giovani e giovanissimi a sostegno di una mobilità sostenibile, riaffermando il tema della sicurezza e della salute legata agli spostamenti quotidiani, all’attività sportiva e allo svago.Tornano bambini e famiglie che con il loro pedalare sollecitano la collettività a una riflessione generale sulle necessità di creare più zone verdi, più corsie e piste ciclabili e marciapiedi dove i pedoni possano muoversi in sicurezza.A Siena Bimbimbici 2021 promossa da FIAB Amici della Bicicletta, ha la collaborazione del Pedale Senese e di WWF che in contemporanea promuove in tutta Italia Urban Nature, la giornata della natura urbana. In questo senso, in accordo col Comune di Siena, che ha dato il patrocinio alla manifestazione, e con la Contrada della Tartuca, i giovani partecipanti a Bimbimbici pianteranno simbolicamente un piccolo albero nello spazio verde degli Orti dei Tolomei.Insomma una giornata gioiosa e allegra come lo è la bicicletta, un mezzo che può vantare tanti superpoteri: non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa lo spazio delle auto, fa bene alla salute e rende le persone più sane, felici ed allegre.