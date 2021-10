Incidente tra un'auto ed uno scooter attorno alle 15.30 di oggi in viale Mascagni a Siena. Nel sinistro un uomo di 60 anni è rimasto ferito in modo grave e, dopo i primi soccorsi del personale dell'automedica del 118 dell'Asl Toscana sud est, è stato trasportato in codice rosso (3) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte.Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la Misericordia di Siena e la Polizia Municipale.