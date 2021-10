Siena in prima linea nella lotta al ''diabete urbano''

Venerdì 15 ottobre la presentazione della firma dell’Urban Diabetes Declaration e adesione del Comune di Siena a C14+

Siena sarà in prima linea nella lotta al “diabete urbano”. E’ in programma infatti per venerdì 15 ottobre alle ore 18,30 presso l’Aula Magna del rettorato dell’Università la presentazione della firma dell’Urban Diabetes Declaration e adesione del Comune di Siena a C14+ e al progetto internazionale Cities Changing Diabetes. Si tratta di un’importantissima iniziativa che la giunta comunale ha intrapreso, coinvolgendo le istituzioni locali.“Il diabete sta aumentando in modo allarmante in tutto il mondo – si legge nel documento di adesione sottoscritto dall’amministrazione comunale - e il suo devastante impatto umano ed economico determina una pressione sempre più difficilmente sostenibile da individui, comunità e i sistemi sanitari. Siena vanta nel diabete una importante storia di assistenza, cura e ricerca sviluppata in più di 50 anni di attività, grazie all'impegno dell'Università”. Per questo il Comune ha deciso di aderire all'Urban Diabetes Declaration e alla rete C14+ per sostenere a livello internazionale la candidatura di Siena a far parte del novero delle Cities Changing Diabetes.Il progetto “Cities Changing Diabetes” è un programma di studio internazionale promosso dall'University College of London e dallo Steno Diabets Centre di Copenaghen che si propone come obiettivo quello di valutare l'impatto dell'urbanizzazione sui NCDs (malattie croniche non trasmissibili). Detto progetto ha sviluppato la Urban Diabetes Declaration, un documento che in cinque punti richiama l'attenzione delle municipalità all'impegno per contrastare il diabete urbano, collaborando attivamente con i sindaci delle città coinvolte e con importanti network internazionali come il C40 e EAT. In Italia il progetto ha visto l'impegno delle istituzioni governative espresso, già nel 2017, durante il semestre della Presidenza italiana del G7 dove, tra l'altro il presidente di Anci e il Ministro della Salute hanno firmato la Roma Urban Health Declaration.Anci ha, da sempre, svolto un ruolo importante nel campo dell'Urban Health, sostenendo il progetto in tutte le sue fasi e ospitando lo stesso anche nell'alveo dell'Assemblea Nazionale. In Italia si è formata una grande alleanza che vede impegnati nel sostenere e sviluppare il progetto internazionale: l'ANCI, i network C14+ e l'Health City Institute e l’Italia vuole giocare il ruolo chiave di guida di questo progetto ed è per questo che è stata ritenuta opportuna e importante la candidatura di Siena quale Advocate City, in considerazione del ruolo ha nelle politiche sociali e nella ricerca medica a livello nazionale e internazionale. Attorno alla candidatura di Siena quale Cities Changing Diabetes sono state raccolte adesioni entusiastiche da parte dell'Università, delle Società Scientifiche, delle associazioni pazienti e della cittadinanza, dei ricercatori e degli esperti della città,Alla presentazione di venerdì 15 ottobre parteciperanno Francesco Frati, rettore Università di Siena; Luigi De Mossi, sindaco Comune di Siena; Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Roberto Pella, vicepresidente vicario ANCI e presidente Intergruppo parlamentare “Qualità di Vita nelle Città”; Enzo Bianco, presidente Consiglio Nazionale ANCI e presidente C14+ (*); Andrea Lenzi, presidente Health City Institute e presidente CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Simone Bezzini, assessore alla sanità della Regione Toscana; Francesca Appolloni, assessore Sanità Comune di Siena; Antonio Davide Barretta, direttore generale AOU Senese; Antonio d’Urso, direttore ASL Toscana Sud-est; Francesco Dotta, prorettore alla salute dell’Università di Siena; Marco Salvini, direttore MAPA Novo Nordisk: modererà l’incontro Federico Serra, direttore Italia Cities Changing Diabetes e segretario generale C14+.