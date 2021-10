Gli Ecologisti Democratici inaugurano la nuova sede di Siena

"Gli Ecologisti Democratici senesi nell'ambito del rilancio dell’attività dell'associazione che ha svolto una importante funzione nel campo ambientalista nel territorio senese e, recentemente impegnata, tramite un ciclo di incontri dal titolo ”Siena 2030” ad un confronto e discussione sul futuro della città di Siena e del suo territorio dal punto di vista della sostenibilità ambientale, comunica l'apertura della sede in via di Città 101 a Siena nei giorni di venerdì 15 ottobre dalle ore 17 alle ore 19,30 e di sabato 16 ottobre dalle ore 11 alle ore 13." Così un intervento del portavoce provinciale degli Ecologisti Democratici, Gianni Porcellotti."In tali date e orari la sede resterà aperta per confrontarci con tutti/e coloro che come noi hanno a cuore le tematiche ambientali e della transizione ecologica sia in chiave globale che locale, ma anche per rappresentare un punto di riferimento di una “politica verde del fare”. Sarà l'occasione per rinnovare la tessera 2021 e per sottoscrivere nuove adesioni."