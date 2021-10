Viste le particolari condizioni climatiche il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha firmato, in data odierna, un’apposita ordinanza per poter anticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento prevista per il prossimo 1° novembre.Da oggi, mercoledì 13, e fino al 31 ottobre, è quindi possibile attivare il riscaldamento sia negli edifici pubblici che privati fino ad un massimo di 6 ore giornaliere (la metà di quella consentita in via ordinaria).