Il Consiglio comunale di Siena sul servizio di nettezza urbana convocato per martedì 19 ottobre

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del capitano del Popolo di Palazzo Pubblico
Il Consiglio comunale di Siena è convocato per martedì 19 ottobre alle ore 9.00, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in in seduta straordinaria monotematica pubblica in prima convocazione, per la trattazione del seguente argomento:
1 MOZIONE 20 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO IMPEGNO CIVICO SIENA CARLO MARSIGLIETTI, FEDERICO MINGHI, IN MERITO ALL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA.
Al termine i lavori proseguiranno sul seguente:
Ordine del giorno
1 MOZIONE 1 ex 129 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO, LEGA DAVIDE DORE SULLE AREE P.E.E.P. PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE VINCOLI DEL DIRITTO DI PROPRIETA'.
2 MOZIONE 2 ex 139 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO NERO SU BIANCO IN SIENA IDEALE DAVIDE CIACCI SU ADF S.P.A..
3 MOZIONE 3 ex 138 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI IN MERITO ALLE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2019, N. 2 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP).
4 MOZIONE 4 ex 154 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE' SU “CHICO IN ITALIA”.
5 MOZIONE 5 ex 156 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO ANDREA PIAZZESI SULLE NUOVE REGOLE PREVISTE DAL DECRETO COVID IN MERITO ALL'ESTENSIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DEL GREEN PASS A GRAN PARTE DELLE ATTIVITA' UMANE.
6 MOZIONE 6 ex 160 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO, LEGA MASSIMO BIANCHINI PER IL CONFERIMENTO DI UN ATTESTATO DI RICONOSCENZA AGLI OPERATORI DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, ED ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO SENESE.
7 MOZIONE 7 ex 168 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI IN MERITO ALL'AIUTO DEL COMUNE DI SIENA VERSO LE ZONE SARDE COLPITE RECENTEMENTE DALL'INCENDIO.
8 MOZIONE 8 ex 171 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI LEGA MASSIMO BIANCHINI, FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO SULLA PARITA' DI GENERE COME LEVA DI EQUITA' E SVILUPPO ECONOMICO: ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DI QUESTO OBIETTIVO TRASVERSALE DEL PNRR.
9 MOZIONE 9 ex 172 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO A ISTITUZIONE DEL “CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO TEMPORANEO” PER LE DONNE RESIDENTI NEL COMUNE DI SIENA IN STATO DI GRAVIDANZA O CON PROLE DA ZERO A 3 (TRE) ANNI DI ETA' PER PARCHEGGIARE A TARIFFA AGEVOLATA NEGLI STALLI DELIMITATI DALLE STRISCE BLU.
10 MOZIONE 10 ex 181 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE' SULL'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI.
11 MOZIONE 11 ex 190 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, BARBARA MAGI, BERNARDO MAGGIORELLI, ANNA MASIGNANI, STEFANIA SELVAGGI SULL'ADESIONE ALL'APPELLO PER L'ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA NASCENTE”.