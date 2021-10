Siena, sottopasso La Lizza: riqualificazione grazie a Tiemme

E’ stata completata da alcuni giorni la riqualificazione dell’area del sottopasso La Lizza, che conduce alla biglietteria per il trasporto pubblico. I lavori sono stati effettuati da Tiemme Spa, grazie a un accordo di collaborazione con il Comune di Siena: in particolare sono state sistemate e tinteggiate le pareti del sottopassaggio.



“Grazie a Tiemme – sottolineano l’assessore al turismo e commercio Alberto Tirelli e al decoro urbano Silvia Buzzichelli – è stata riqualificata un’area che funziona anche come accoglienza e che è molto utilizzata, oltretutto in pieno centro storico”.



Tiemme ha deciso di effettuare i lavori anche se entro pochi giorni, per effetto del passaggio del tpl a Autolinee Toscana, i locali saranno appunto utilizzati dal nuovo gestore.