Siena, Francesca Appolloni: ''Riparte la Fondazione Monastero''

L'assessore ai Servizi sociali: ''Statuto formalizzato entro breve''



La Fondazione Monastero riparte. Ad annunciarlo è l’assessore ai servizi sociali del Comune di Siena Francesca Appolloni. “Nel giro di pochi mesi – commenta - dalla dolorosa rinuncia da parte della Congregazione delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, il Comune di Siena, tramite l'assessorato ai servizi sociali, dopo approfonditi incontri, ha preso in mano la situazione e a breve sarà ricostituita la Fondazione con il nuovo Statuto.



Il riscontro è estremamente positivo – sottolinea Appolloni - con la richiesta di adesione di molteplici Associazioni pronte a condividere con il Comune di Siena il potenziamento dell'attività di solidarietà verso le nuove fragilità e le nuove povertà. Lo Statuto verrà formalizzato nel corso della prima riunione, verrà approvato nel corso del prossimo Consiglio Comunale utile e rogitato in sede notarile entro il 15 novembre. Ringraziamo il Consorzio Archè per il contributo fattivo e la partecipata collaborazione che ha permesso il raggiungimento di questo brillante risultato".



La Fondazione Monastero ha come obiettivo quello di gestire con finalità sociali e con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione, il patrimonio mobiliare e immobiliare che i soci fondatori e i soci partecipanti sostenitori e ordinari hanno conferito o conferiranno a qualsiasi titolo alla Fondazione stessa.