20enne finisce con l'auto contro un muro: trasportata in gravi condizioni alle Scotte

Poco prima delle 5 di questa mattina, venerdì 15 ottobre, un'autovettura guidata da una 20enne ha impattato contro un muro in via Cassia Nord, tra Siena e Monteriggioni, all'altezza di San Dalmazio.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est che hanno prestato i primi soccorsi alla donna, poi trasportata in gravi condizioni (codice rosso) al policlinico Santa Maria alle Scotte.Sul posto, oltre all'automedica del 118, sono intervenuti la Pubblica Assistenza di Siena, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.