Incidente alla rotonda del Ruffolo: 3 feriti, uno in modo grave

In un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture, avvenuto a Siena poco prima delle 19 di ieri, mercoledì 20 ottobre, sulla SS 73 di Levante nei pressi della rotonda del Ruffolo, sono rimaste ferite tre persone.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco del Comando di Siena che hanno estratto dalle lamiere di un'autovettura uno dei feriti. Un 22enne è stato trasportato al policlinico Santa Maria alle Scotte in gravi condizioni (codice 3), una 34enne in codice 2 e un 23enne in codice 1.Sul posto, oltre l'automedica del 118 ed i Vigili del Fuoco, la Pubblica Assistenza di Castellina Scalo, la Pubblica Assistenza di Siena, i Carabinieri e la Polizia Municipale.Il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è rimasto chiuso per circa due ore.