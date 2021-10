Gestione rifiuti, Pd Siena: ''Basta con le battute, ci vogliono i fatti''

"La gestione della raccolta dei rifiuti a Siena va così male da aver indotto alcuni consiglieri comunali di maggioranza, eletti nella lista del sindaco De Mossi, a presentare una mozione di netta critica verso l'operato dell'assessora Silvia Buzzichelli. La mozione è stata respinta con un minimo scarto. L'assessora Buzzichelli non ha preso atto delle proposte per migliorare il servizio ed anzi ha avuto l'impudenza di scaricare tutte le colpe e i ritardi a quelli che c’erano prima per arrivare ad autoassolversi con un’affermazione inaccettabile e offensiva per la città che riportiamo: "è dovuto venire un assessore leghista da Firenze per riorganizzare i rifiuti a Siena". Così interviene l'Unione comunale di Siena del Partito Democratico."L’assessora Buzzichelli dovrebbe ricordarsi che la Giunta in carica attualmente opera da tre anni e mezzo e non può continuare a dare la colpa a chi c’era prima. Inoltre, a differenza di Firenze, la città di Siena è parte attiva in un ambito territoriale che ha finora garantito l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti prodotti, senza necessità di esportarli altrove.Le criticità nello svolgimento del servizio ci sono, ma vanno affrontate da Comune e gestore con spirito costruttivo, senza quella guerra polemica a mezzo stampa che serve solo a fare propaganda. Sul caro tariffe, ad esempio, oltre ai nuovi meccanismi di calcolo introdotti dall'agenzia nazionale Arera incidono le scelte avventate del Comune che hanno provocato incrementi spropositati a carico degli studi professionali e l'aumento della quota percentuale a carico delle famiglie, senza considerare quanto incida sulla tariffa a Siena la quantità di rifiuti prodotti dal turismo. I cambiamenti nel sistema di raccolta dei rifiuti hanno consentito di aumentare la raccolta differenziata, ma sono stati gestiti così male da provocare svariati disagi e diffusi fenomeni di abbandono dei rifiuti, indegni per una città come Siena.L'assessora al decoro urbano Silvia Buzzichelli si è dimostrata inadeguata nel suo ruolo ed irrispettosa verso la città che è stata chiamata ad amministrare."