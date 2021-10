Ruby ter, al processo a Siena Berlusconi e il pianista Danilo Mariani assolti ''perchè il fatto non sussiste''

L'accusa era di corruzione in atti giudiziari. La difesa: "Grandissimo risultato"



Silvio Berlusconi e il pianista di Arcore Danilo Mariani assolti perchè il fatto non sussiste al processo Ruby ter che si è tenuto presso il Tribunale di Siena dove erano imputati per corruzione in atti giudiziari. Questa la sentenza dopo circa un'ora di camera di consiglio.



"Grandissimo risultato, tutti e due assolti con formula piena: sono veramente contento. Non stupito: è il giusto epilogo di questo processo che forse si doveva fermare un po' prima". Così l'avvocato Enrico De Martino, uno dei legali di Silvio Berlusconi, al termine dell'udienza.



Il processo si è svolto a Siena per competenza territoriale, essendo il cosiddetto “pianista di Arcore” residente a Sarteano ed era relativo alle serate che si svolgevano nella residenza di Berlusconi. Secondo l'accusa, si sarebbe completato a Siena il pagamento effettuato da Berlusconi a Danilo Mariani per indurlo a rendere testimonianze minimizzanti.