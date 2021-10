GDF Siena: tre giovani sorpresi con hashish e marijuana segnalati alla Prefettura, sospesa una patente di guida

Nel corso dei controlli antidroga, intensificati nell'ultimo periodo dalla Guardia di Finanza di Siena, i militari della Compagnia di Siena hanno eseguito un pattugliamento nel centro cittadino, per poi intensificare i controlli lungo le arterie che conducono ai principali locali notturni della provincia.Durante i controlli tre giovani - uno nei pressi del centro storico del capoluogo e gli altri a bordo di due distinte autovetture - di età compresa tra i 19 e i 22 anni, due italiani ed uno di origini moldave, sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti che, dagli esami esperiti, sono risultate essere hashish e marijuana.Gli stessi sono stati segnalati alla locale Prefettura per la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 (ad uno di essi, sorpreso in possesso della sostanza stupefacente alla guida di un autoveicolo, è stata anche sospesa la patente) e le sostanze, sottoposte a sequestro amministrativo, sono state trasmesse alla locale USL per le analisi di rito.