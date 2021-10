''“Per fare un albero…'', al via la nuova edizione degli incontri di approfondimento per gli insegnanti

Progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Monte dei Paschi di Siena

“Per fare un albero...” insieme ai suoi partner propone una serie di incontri di approfondimento online, rivolti agli insegnanti delle primarie e secondarie di primo grado, riferite agli Istituti Comprensivi di tutta la provincia: Valdelsa, Siena, Valdichiana, Valdorcia.Da novembre 2021 a giugno 2022 saranno ben 9 le organizzazioni che ci accompagneranno nel complesso mondo dell’educazione, andando a fornire tutti gli strumenti necessari per comprendere il momento presente.La novità di quest’anno è la proposta del Torneo di lettura aperto a tutti gli istituti. Il torneo Bibliogiocando è nato con l'idea di trasformare la lettura in un gioco condiviso e stimolante, in cui ognuno deve dare il proprio contributo per la riuscita della classe. Durante le sfide le classi dovranno risolvere quiz sul libro e sull'autore oggetto dello scontro. La classe vincitrice riceverà un premio in libri per arricchire la biblioteca di classe. (Per info e iscrizioni: pleiadesociale@pleiadesociale.it In partenza a novembre l’Associazione Arci Siena APS, propone nove incontri per le scuole primarie e 9 incontri per le scuole secondarie, tenuti da Alice Pistolesi, giornalista dell'”Atlante delle guerre”. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti necessari a realizzare lezioni di attualità globale e analizzare i fenomeni nel tempo. (Per info e iscrizioni: arcisiena.perfareunalbero@gmail.com ).Sempre nel mese di novembre L’Associazione Con-Tatto Siena ODV propone un percorso sui temi della digitalizzazione e dipendenza da internet. Saranno affrontate le ripercussioni sulla comunicazione interpersonale e sullo sviluppo dei ragazzi con riferimento alla situazione specifica creata dalla recente pandemia. Per info e iscrizioni: associazionecontatto@libero.it Per i dettagli dell’offerta completa: Il Calendario degli Incontri di approfondimento per gli insegnanti