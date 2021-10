Italia Viva riparte a Siena dopo il periodo elettorale

"Passato il periodo elettivo Suppletive e Amministrative, Italia Viva riparte a Siena con la sua organizzazione. Importante l'appoggio dato agli alleati che hanno visto su Siena l'elezione di Enrico Letta." Così l'inizio di un intervento di Paola Piomboni e Massimo Cava, coordinatori Italia Viva, Siena.



"Nel mese di novembre, verrà aperta la sede, dove chiunque vorrà, potrà portare idee e suggerimenti per il bene di Siena, noi ci saremo - dichiara Massimo Cava, coordinatore di IV a Siena -. Italia Viva crede molto nei giovani ed è per questo, che prossimamente, verrà presentato la New Generation, un gruppo di ragazzi determinati ed entusiasti, dove con loro, programmeremo dei percorsi, per far avvicinare e spiegare ad altri giovani, che la politica non è quella che vediamo e come viene descritta, è tutt'altro".



"La politica tutta - prosegue Paola Piomboni, anche lei coordinatrice di IV su Siena - ha il dovere di ascoltarli, sono loro che ci diranno, qual è la strada da percorrere, per avere un paese pronto, per affrontare le prossime sfide: transizione digitale, scienze della vita, cultura, salute, formazione, scuola, lavoro, ecc. Nei prossimi giorni inizieremo a confrontarci con le varie anime riformiste, su come affrontare le prossime sfide che ci attendono, partendo dalle prossime amministrative previste nel 2023".



"Il futuro di Siena - prosegue Italia Viva - appartiene a tutti ed è per questo che la squadra di Italia Viva su Siena lavorerà con determinazione ed entusiasmo per riportare la città agli splendori che l'ha contraddistinta in questi anni. Verranno prodotte delle iniziative a tema in cui saranno coinvolti vari professionisti del settore e la cittadinanza. Consapevole della grande sfida, Italia Viva lavorerà con un esecutivo così composto:



coordinatori cittadini: Massimo Cava e Paola Piomboni;



membri esecutivo: Tiziana Bernazzi, Mario Morellini, Eugenia Mellea, Giorgio Finucci, Serena Verzuri, Domizio Baldini e Letizia Pini.



Deleghe:



Tiziana Bernazzi, commercio e turismo



Mario Morellini, ambiente e infrastrutture



Eugenia Mellea, scuola e didattica



Domizio Baldini, cultura e tecnologia



Serena Verzuri, sanità e welfare



Giorgio Finucci, economia e lavoro



Letizia Pini, comunicazione e sociale.