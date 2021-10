Comune di Siena: aperta procedura di consultazione pubblica per Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Allo scopo di favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti portatori di interessi collettivi, l’Amministrazione comunale di Siena ha aperto una procedura di consultazione pubblica per recepire proposte di modifica o integrazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-23 già approvato, in vista dell’aggiornamento 2022-24.Le osservazioni dovranno pervenire entro il prossimo 26 novembre utilizzando l’apposito modulo disponibile, unitamente all’avviso, alla pagina Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti- Prevenzione della Corruzione. L’invio potrà essere effettuato in forma telematica all’indirizzo PEC comune.siena@postacert.toscana.it o alla e-mail controlli@comune.siena.it oppure con fax al numero 0577 292470 o posta ordinaria all’ufficio Protocollo (Il Campo, 1).L’esito della consultazione sarà pubblicato con l’indicazione dei contributi pervenuti. Il Comune procederà all’approvazione del documento valido per il triennio 2022-2024, entro il prossimo 31 gennaio.