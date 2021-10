Siena, Italia Viva ''non è nel progetto di Marzucchi''

Massimo Cava: "Siamo aperti al dialogo e al confronto ma non apriamo le porte all’opportunismo più disinvolto e a chi rappresenta il conservatorismo decennale"



"Italia Viva Siena non rappresenta, né aderisce al riformismo del gattopardo". A dirlo Massimo Cava, coordinatore di Italia Viva Siena, in merito alle dichiarazioni apparse a mezzo stampa sul progetto promosso da Marzucchi.



"Il coordinamento cittadino di Italia Viva - spiega Cava - prende le distanze e censura ogni progetto inventato da chi da decenni naviga nel conservatorismo di posizioni, di status quo e di atteggiamenti polisemici tesi solo a mantenere posizioni personali. Chiunque è libero di tirare a campare e cavalcare la vecchia politica, ma sia chiaro: Italia Viva Siena non aderisce in alcun modo, come partito, all'iniziativa. Le dichiarazioni di più soggetti sul presunto nuovo progetto sono da ritenersi a mero titolo personale, non di Italia Viva".



Sul futuro Cava dice che "Per Siena il nostro partito lavora tenendo conto della realtà effettuale, della necessità di cambiamento e di riformismo reale. Siamo aperti al dialogo e al confronto ma non apriamo le porte all’opportunismo più disinvolto".