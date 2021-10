LABottega prende vita: apre a Siena il nuovo spazio dedicato alle start up

Il 29 e 30 ottobre doppio appuntamento con inaugurazione e open day

LABottega Young è cresciuta ed è pronta, finalmente, ad aprire i battenti: è giunto il momento, per i cinque giovani protagonisti del bando “Ri-Generazione – Giovani Mestieri Creativi” di dare sostanza ai loro progetti. I nuovi spazi – allestiti nelle ex Scuderie di Villa Rubini Manenti, a Siena, trasformate in un contenitore ibrido che ospita imprese creative, tecnologiche e innovative – diventano, dunque, realtà e si preparano a mostrarsi alla città in un doppio evento di presentazione.Venerdì 29 ottobre, dalle 18 alle 21, infatti, sarà il momento dell’inaugurazione di LABottega (che adesso è pronta ad abbandonare la dicitura Young e a vestirsi di una nuova veste grafica): grazie alla mostra “i cinque sensi” sarà possibile scoprire gli spazi e vivere un percorso multisensoriale attraverso installazioni realizzate ad hoc dai cinque giovani protagonisti del progetto. Sabato 30 ottobre, poi, dalle 11 si terrà un vero e proprio open day in cui si potranno conoscere più da vicino le cinque start up che abitano LABottega e i loro ideatori (nel rispetto delle normative anti-Covid, per l’ingresso sarà necessario esibire il green pass).Il progetto – promosso dal Comune di Siena in collaborazione con molti partner del territorio – aveva selezionato lo scorso inverno i cinque giovani creativi con le idee imprenditoriali più meritevoli. Dopo mesi di studio, formazione, condivisione di modelli ed esperienze, oggi tutti e cinque hanno dato vita a una nuova associazione che fino al dicembre del 2022, in comodato gratuito, potrà abitare gli spazi di co-working allestiti nelle “Scuderie” di Villa Rubini Manenti e far crescere le singole attività. LABottega diventa, dunque, un contenitore ibrido e multidisciplinare, uno spazio di lavoro condiviso dove creare e sviluppare idee innovative, con l’obiettivo di radunare competenze, sostenere il potenziale creativo e valorizzare il territorio usando come driver l'innovazione e la curiosità.I protagonisti di questa prima edizione che abiteranno LABottega sono Elisa Fantini con il suo marchio Alterego che si occupa di tecnologie immersive e realtà virtuale; Angiluz Serrano con Amalur, brand di abbigliamento ecosostenibile e di ricerca tessile; Barbara Albano con Bunik, una sartoria per la creazione di abiti su misura e unici; Tommaso Gabbrielli con SiRacconta, agenzia di comunicazione e casa editrice di podcast; infine, Maria Vittoria Manganelli con Erbe Urbane che si dedica al foraging, ovvero la scoperta, la raccolta e l'utilizzo delle erbe spontanee in cucina e nel mondo del mixology.«Finalmente si parte con questo progetto nel quale questa Amministrazione crede molto – commenta l’assessora alle politiche giovanili del Comune di Siena, Clio Biondi Santi –. LABottega permetterà, infatti, a tanti giovani di ritrovarsi, scambiarsi idee e creare in questo spazio di co-working che saprà di certo portare un valore aggiunto al territorio usando come driver l'innovazione e la curiosità».“RiGenerazione - giovani mestieri creativi” è un progetto promosso dal Comune di Siena, in collaborazione con il Comune di Perugia, Fondazione Monte dei Paschi di Siena (in associazione temporanea di scopo composta dalla stessa Fondazione, Università degli Studi di Siena, Siena Art Institute Onlus, Fine Arts Department School of Art Pratt Institute of New York, dID-Distretto interni e Design, Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento S.r.l., CNA - Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa – Associazione di Siena, Confartigianato Siena, Consorzio cooperative Archè, Associazione TV Spenta, Associazione Gruppo Effetti Collaterali e Fotograficamente Siena) e Officine Fratti APS, Università dei Sapori Scarl – Perugia, CNA Umbria, Ecipa Umbria Scarl– Perugia in qualità di partner progettuali, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sinergie”, finanziato da ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili”.