Sicurezza stradale, a Siena tutor attivo dal 4 novembre

Corsi: "Miglioriamo la sicurezza sulle strade senesi, no ai balzelli"

Dal 4 novembre saranno attivati in via definitiva i dispositivi automatici di accertamento della velocità media, comunemente chiamati “tutor”, che il Comune di Siena, attraverso il corpo di Polizia Municipale, ha istallato nei tratti della Cassia e del così detto lotto zero della Due Mari di competenza comunale. Uno strumento innovativo di misurazione della velocità dei mezzi che permetterà di tutelare sicurezza e viabilità.“Con questa attivazione – spiega il vicesindaco e assessore alla mobilità del Comune d Siena Andrea Corsi – si chiude un iter che fa del Comune di Siena un’amministrazione all’avanguardia in Italia. Togliere il ‘balzello’ degli autovelox era una promessa della campagna elettorale ed è stata mantenuta, pur superando un percorso burocratico particolarmente articolato, nel quale è stato determinante l’apporto di Anas, che ha contribuito con collaborazione e assistenza tecnica. Con i ‘tutor’ vogliamo migliorare la sicurezza sulle due arterie così importanti per la viabilità cittadina e l’approccio al centro di Siena e, allo stesso tempo, evitare che i cittadini e i turisti siano tartassati con sanzioni amministrative. Fermo restando chiaramente che i limiti di velocità ci sono e devono essere rispettati per la sicurezza di tutti. Il metodo dei ‘tutor’, però, permettere di mantenere una velocità media che migliora i flussi del traffico e innalza i livelli di prevenzione degli incidenti. Con l’attivazione, che partirà dal 4 novembre dopo un breve periodo di sperimentazione, invitiamo tutti i cittadini a fare attenzione al rispetto della velocità media”.I dati. Il sistema di controllo della velocità media si compone di due dispositivi automatici di accertamento (denominati “Velocar Vrs Evo R”) che sono stati installati in Strada Regionale Cassia e in Strada Statale 223 (lotto 0). Sulla Sr 2 Cassia, nel tratto compreso tra il km 219+675 (dove è posizionata la sezione di ingresso) e km 220+200 (dove è posizionata la sezione di accertamento), l’accertamento della velocità media è nella sola direzione da Monteroni d’Arbia a Siena per un tratto di 525 metri. Sono stati posizionati un segnale di limite massimo di velocità pari a 60 km/h e un segnale di preavviso (“Controllo elettronico della velocità media”). Sulla Strada Statale 223 (lotto 0) l’installazione è nel tratto compreso fra il km 70+800 (dove è posizionata la sezione di ingresso) e km 70+180 (dove è posizionata la sezione di accertamento) nella sola direzione da Arezzo e Grosseto per una lunghezza di 620 metri; sono stati posizionati un segnale di limite massimo di velocità pari a 70 km/h e un segnale di preavviso (“Controllo elettronico della velocità media”). L’installazione è avvenuta dopo previa autorizzazione di Anas Spa, in qualità di ente proprietario delle strade interessate e dopo l’autorizzazione giunta dalla prefettura di Siena. I lavori per i due dispositivi sono stati realizzati dal Comune di Siena.