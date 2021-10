Siena, Buzzichelli: ''Nuovi bidoncini e revisione orari in centro: il gestore accoglie le istanze del Comune''

L’assessore all’Ambiente sulle variazioni per la raccolta dei rifiuti

“Il gestore ha finalmente accolto le nostre istanze sulla necessaria sostituzione dei bidoncini, che avevano fatto emergenze troppe criticità, puntualmente segnalate dai cittadini. Importante anche iniziare l’iter per la revisione della raccolta degli utenti non domestici nel centro storico”. Così l’assessore al Decoro urbano e Ambiente del Comune di Siena, Silvia Buzzichelli, accoglie le novità che dovrebbero essere introdotte nei prossimi giorni dal gestore Sei Toscana.“Abbiamo insistito molto – prosegue Buzzichelli – sulla sostituzione di questi raccoglitori e sull'importanza della revisione degli orari. Come amministrazione siamo, come normale, lo sportello per i cittadini che a noi si rivolgono per sollevare tutte le questioni e i disagi e puntualmente ci facciamo carico delle problematiche. Giusto che poi le istanze arrivino a chi ha diretta responsabilità”.Da martedì 2 novembre 2021 sarà infatti avviata l'ultima fase della riorganizzazione della raccolta stradale fuori dal centro storico con l'installazione dei cassonetti ad accesso controllato. In particolare saranno revisionate le postazioni di prossimità: saranno sostituiti i bidoni con contenitori a maggiore volumetria e create isole ecologiche complete in sostituzione dei cassonetti singoli per l'indifferenziato attualmente presenti, provvedendo dove necessario ad accorpamenti.Le zone interessate saranno Vignano, Pieve al Bozzone, Terrensano e Belcaro, Le Tolfe, Strada di Marciano, Strada delle Coste, Scacciapensieri, Strada di Certosa, Coroncina, San Prospero. Dalla giornata di ieri, 28 ottobre, inoltre il gestore Sei Toscana ha iniziato i sopralluoghi presso le utenze non domestiche del centro storico in vista della riorganizzazione degli orari di conferimento a seconda della tipologia di attività per venire incontro alle diverse esigenze dei commercianti.