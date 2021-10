Il Comune di Siena a Roma per il progetto ''MediAree - Next Generation City''

Visita dell’assessore Luciano Fazzi alla sede dell’ANCI per lo sviluppo di città medie e aree vaste

Si è tenuta oggi a Roma presso la sede dell’Anci la cabina di regia del progetto “MediAree - Next Generation City”. Presente l’assessore al Patrimonio del Comune di Siena Luciano Fazzi.La riunione si è concentrata sulle opportunità delle città medie e delle aree vaste, quali realtà territoriali che ereditano il ruolo delle province. Grazie alla presenza dell'assessore Fazzi a Roma, il Comune di Siena fa network con ANCI e con le rappresentanze di altre città medie con cui condividere progettualità e obiettivi. La discussione ha seguito i seguenti punti: la presentazione dello studio sulla identificazione della dimensione territoriale delle Città Medie, la presentazione dell’analisi sulle Grandi Unioni di comuni italiane e l’aggiornamento sulle opportunità di finanziamento per le Città Medie a valere sul PNRR e ciclo di programmazione europea 21-27.All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle 10 città vincitrici del bando ANCI MediAree, tra cui Siena. Presentati dall’assessore Fazzi i primi risultati e le aspettative di #NextGenerationSiena; progetto lanciato a luglio a Siena presso la Fortezza Medicea che include 25 Comuni della Provincia di Siena.“Partecipare a queste iniziative è importante per fare sistema - ha spiegato l’assessore Fazzi - soprattutto nel periodo in cui viviamo, caratterizzato dalla crisi pandemica non ancora terminata e da un piano di finanziamenti senza pari che sta per essere avviato, il PNRR. La condivisione e il confronto con le altre città medie è l'occasione per il Comune di Siena di acquisire maggiore consapevolezza e impegno riguardo il ruolo della nostra città nell'area vasta senese”.