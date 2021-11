Siena, il Consiglio comunale di mercoledì 3 novembre 2021

I lavori a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria mercoledì 3 novembre, alle ore 9, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica. A questo link l'ordine del giorno Dopo l’apertura della Seduta, alle ore 9:30, si è svolta la Cerimonia di Conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, nell’adiacente Loggia dei Nove.Questo l'elenco dei lavori del Consiglio in continuo aggiornamentoNella seduta consiliare è stato riconosciuta, all’unanimità, la legittimità del debito fuori bilancio, pari a circa 48mila euro, per l'esecuzione di lavori di somma urgenza alla fognatura bianca di via Ricasoli."L'intervento – come ha spiegato il vice sindaco Andrea Corsi – si è reso necessario a causa del cedimento di una cospicua porzione di piano viario in via Ricasoli, comprendente la sede stradale e le aree private di pertinenza del MPS. Un cedimento evidente sul manto stradale bitumato, fortemente lesionato e disassato, con una importante e accentuata perdita di complanarità. L'immediato sopralluogo e i primi accertamenti, a cura dei tecnici comunali, hanno evidenziato come possibile causa la rottura della condotta fognaria delle acque meteoriche in muratura che, nel tempo, ha provocato la liquefazione della fondazione stradale. Da qui la necessità di intervenire con urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza della via pubblica e delle aree limitrofe, al fine di rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica incolumità"."E' stato, quindi, necessario – ha proseguito Corsi – individuare una ditta idonea al ripristino delle opere, che ha regolarmente eseguito i lavori richiesti per un importo inferiore alla stima iniziale che ammontava a 50mila euro".L'assemblea consiliare ha approvato, all’unanimità, l'adesione all'iniziativa “Comuni Amici delle api”, nata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione “CooBEEration Campaign” del 2015 all'interno di un progetto finanziato dall'Unione Europea teso, fra l’altro, a rafforzare l’impegno dei governi e delle istituzioni, a tutti i livelli, nazionali e internazionali, nella salvaguardia delle api e dell’apicoltura, e a costruire un’alleanza globale che coinvolga tutti gli attori interessati a cooperare per la loro difesa riconoscendone il valore come bene comune globale .Come ha sottolineato il sindaco Luigi De Mossi "con questo atto l'Amministrazione si impegna a sostenere lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale; includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api; porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberature cittadine; ridurre progressivamente, fino all'eliminazione, l'uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici; promuovere una riflessione e un dibattito, sia all'interno del consiglio comunale sia nella comunità cittadina, sull'utilizzo degli agro farmaci in agricoltura e il loro impatto sull'ambiente e la salute, su possibili strategie di valorizzazione e salvaguardia del territorio attraverso il recupero e l'adozione di buone e sostenibili pratiche agricole; far rispettare la disciplina dell'apicoltura e quella per l'impiego di diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli, nonché le procedure per il loro impiego in agricoltura; intraprendere un'azione di lotta alle zanzare che privilegi la prevenzione e gli interventi larvicidi con prodotti biologici; promuovere e sostenere iniziative a sostegno dell'apicoltura, anche in collaborazione con altri Comuni, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema, nonché sul suo valore di bene comune".Approvate, all’unanimità, alcune modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per la gestione del servizio di bike sharing, che, dall'attivazione ad oggi, nell'ottica di un aumento dell'offerta e maggiore diffusione nel territorio, ha visto la realizzazione di nuove ciclostazioni e l'ampliamento di quelle esistenti, portandole a 18, con un totale di 158 colonnine cicloposteggio.Come ha illustrato il vice sindaco Andrea Corsi "le variazioni introdotte sono finalizzate a offrire uno strumento di mobilità sostenibile per tragitti di prossimità, nella logica dell'intermodalità e in affiancamento alle altre tipologie di trasporto pubblico, intendendo l'uso della bicicletta condivisa come mezzo per spostamenti tra le ciclostazioni e per il tempo strettamente necessario al tragitto consentendo, così, la massima condivisione tra gli utenti".Le modifiche riguardano: l'inserimento di un nuovo articolo che descrive compiutamente le finalità del servizio; la modifica di quello contenente gli obblighi per l'utente con l'inserimento del divieto di utilizzo della bici quale strumento di lavoro per attività continuativa di consegna merci o assimilabile; la previsione, a seguito di specifiche convenzioni, di intermodalità con i servizi di bike sharing di altri Comuni; la riduzione a 4 ore del tempo massimo di utilizzo; l'adeguamento della disciplina sanzionatoria e la facoltà di blocco della tessera elettronica in caso di violazioni alle norme regolamentari.L'assemblea consiliare ha approvato all’unanimità una deroga, per interesse pubblico, al Regolamento Urbanistico per l’effettuazione di una serie di lavori necessari alla riorganizzazione funzionale e impiantistica del sito delle risonanze magnetiche al piano 4S del secondo lotto del Policlinico Santa Maria alle Scotte."L'intervento - ha illustrato l'assessore all'Urbanistica Francesco Michelotti – interesserà una superficie edificabile pari a 95 mq - e, nello specifico, prevede una nuova sala macchina con i relativi locali accessori e una passerella che collegherà a livello del piano 4S il DEA con il lotto II ed un nuovo annesso comprendente un corridoio dotato di servizi igienici e spogliatoi, così da congiungere l’ospedale con il reparto RM".Come ha evidenziato Michelotti "con l’approvazione di questo documento l’ospedale senese potrà potenziare, ulteriormente, le prestazioni di diagnosi e cura a tutela della salute mediante strumentazioni all’avanguardia e adeguati spazi, in grado di rispondere alle esigenze sia degli operatori che dei cittadini".