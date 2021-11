Tutor al via a Siena: attivazione da giovedì 4 novembre

Saranno attivati in via definitiva da domani, giovedì 4 novembre, i dispositivi automatici di accertamento della velocità media, comunemente chiamati “tutor”, che il Comune di Siena, attraverso il corpo di Polizia Municipale, ha istallato nei tratti della Cassia e del così detto lotto zero della Due Mari di competenza comunale. "Uno strumento innovativo di misurazione della velocità dei mezzi - spiega il Comune di Siena -che permetterà di tutelare sicurezza e viabilità."Il sistema di controllo della velocità media si compone di due dispositivi automatici di accertamento (denominati “Velocar Vrs Evo R”) che sono stati installati in Strada Regionale Cassia e in Strada Statale 223 (lotto 0). Sulla Sr 2 Cassia, nel tratto compreso tra il km 219+675 (dove è posizionata la sezione di ingresso) e km 220+200 (dove è posizionata la sezione di accertamento), l’accertamento della velocità media è nella sola direzione da Monteroni d’Arbia a Siena per un tratto di 525 metri. Sono stati posizionati un segnale di limite massimo di velocità pari a 60 km/h e un segnale di preavviso (“Controllo elettronico della velocità media”). Sulla Strada Statale 223 (lotto 0) l’installazione è nel tratto compreso fra il km 70+800 (dove è posizionata la sezione di ingresso) e km70+180 (dove è posizionata la sezione di accertamento) nella sola direzione da Arezzo a Grosseto per una lunghezza di 620 metri; sono stati posizionati un segnale di limite massimo di velocità pari a 70 km/h e un segnale di preavviso (“Controllo elettronico della velocità media”).L’installazione è avvenuta dopo previa autorizzazione di Anas Spa, in qualità di ente proprietario delle strade interessate e dopo l’autorizzazione giunta dalla prefettura di Siena. I lavori per i due dispositivi sono stati realizzati dal Comune di Siena.