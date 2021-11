Manutenzione Francigena, l'avviso del Comune di Siena in sinergia con le associazioni del territorio

Tirelli: “Legame importante fra i cammini e il volontariato”

Nuovo avviso per la manutenzione del tratto senese della via Francigena, rivolto alle associazioni del territorio. E’ quello che ha aperto il Comune di Siena, in quanto capofila dell'intero tratto ricadente nella provincia di Siena da San Gimignano a San Casciano dei Bagni, “per la presentazione di iniziative finalizzate all’attività di manutenzione della via Francigena Sud”“Si tratta – sottolinea l’assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli – di un’iniziativa in sinergia con i Comuni dell’Aggregazione Francigena Sud individuati dalla regione Toscana per la gestione del prodotto turistico Via Francigena, di cui Siena è capofila. L’impiego del volontariato nelle attività di mantenimento dei cammini costituisce un indiscusso valore aggiunto, per il forte legame che riesce a creare il cammino stesso, i suoi utilizzatori e la popolazione residente organizzata in soggetti privi di scopo di lucro deputati allo svolgimento di questa attività”.Per la valutazione di iniziative di particolare rilevanza ed interesse, finalizzate alla manutenzione ordinaria della Via Francigena per l'annualità 2022, l’amministrazione comunale ha dunque aperto un avviso per per la presentazione delle proposte al file associazioni che potranno beneficiare di contributi o vantaggi economici, sono aperti i termini.“I contributi ed i vantaggi economici – si legge nell’avviso - possono essere concessi per eventi, attività o progetti che rispettino alcuni criteri”. In particolare che tali progetti siano relativi “alla attività di manutenzione ordinaria della Via Francigena, nell'interesse più ampio della sua conservazione e valorizzazione; perseguano attività di interesse generale della comunità locale e comunque finalità proprie dell'Ente, così come individuate dalla legislazione vigente e dallo statuto comunale; non siano in contrasto con le politiche, i programmi ed i progetti dell'amministrazione comunale; non perseguano uno scopo di lucro”.Le iniziative proposte dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 24,00 del giorno 15/11/2021 esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it ed essere indirizzate al Comune di Siena – Servizio Progetti Sovracomunali. L’avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Siena per 15 giorni ed è disponibile presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico.