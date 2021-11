Next generation tax, Sinistra Italiana in piazza a Siena insieme con Nicola Fratoianni per raccogliere firme

"Pensare alle nuove generazioni significa trovare le risorse per loro, oggi. A questo serve la Next generation tax, la proposta di legge lanciata da Sinistra Italiana, per un sistema di tassazione giusta, equa, che guardi al futuro." Così un intervento di Sinistra Italiana Siena.



Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, venerdì 5 novembre dalle 16 alle 19 sarà in piazza a Siena a raccogliere le firme per la proposta di legge.



"Invitiamo la stampa e i cittadini in via Giuseppe Pianigiani (dietro la chiesa Santa Maria delle Nervi). Un'occasione - conclude Sinistra Italiana -per chi vuole conoscere meglio la proposta di legge e firmarla."