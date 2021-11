Acn Siena-Modena, modifiche alla viabilità

In occasione della partita di calcio ACN Siena-Modena, in programma per le ore 14.30 di domenica 7 novembre, il Comune di Siena ha disposto alcune modifiche alla viabilità.L’area interna allo stadio “Artemio Franchi” sarà chiusa al transito in entrata dalle ore 23 di sabato 6 e sottoposta a divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 del giorno successivo.Sempre dalle 8 di domenica 7, divieto di sosta con rimozione forzata in viale Venticinque Aprile, viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Pannilunghi e viale Fruschelli, in viale dei Mille, viale Curtatone e via Tozzi, interessate anche da divieto di transito veicolare a partire dalle 12.30.Possibili, infine, interruzioni temporanee al transito pedonale nella zona intorno allo stadio, in base a esigenze di ordine pubblico.