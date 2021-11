Raccolta rifiuti: porta a porta non garantito a Siena nella giornata di lunedì

Il Comune di Siena chiede la collaborazione dei cittadini per uno sciopero indetto da alcune sigle

Il Comune di Siena segnala possibili disagi per la raccolta dei rifiuti nella giornata di lunedì 8 novembre, in particolare per i servizi di porta a porta nel centro storico. A causa di uno sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Fiadel, infatti, potrebbero emergere alcune problematiche.L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio. Il gestore Sei Toscana ha comunicato che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001. In particolare non sarà garantito il servizio di raccolta porta a porta nel centro storico: si chiede pertanto la massima collaborazione da parte dei cittadini interessati, evitando di esporre i sacchi nella giornata dell’8 novembre e riportandoli all'interno delle proprie abitazioni in caso di mancato ritiro.