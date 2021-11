Riapre La Meridiana, il Comune di Siena gestirà il centro

Gli assessori Fazzi e Appolloni hanno incontrato le associazioni che usufruiscono degli spazi



L’assessore al bilancio Luciano Fazzi e l’assessore ai servizi sociali Francesca Appolloni hanno incontrato questa mattina, venerdì 5 novembre, le associazioni che usufruiscono dei locali del centro civico La Meridiana di San Miniato a Siena per condividere la riapertura del centro. L’amministrazione comunale ha fatto presente, tramite i due assessori, che intende riassumere la gestione dei locali, consentendo alle associazioni che già vi operano di poter continuare a svolgere le loro attività. Individuato all’interno dell’Ufficio Patrimonio un responsabile (presente all’incontro di questa mattina) che si occuperà di gestire i rapporti con le singole associazioni.



Per permettere un regolare utilizzo degli spazi verrà istituito un calendario nel quale le associazioni indicheranno i luoghi e l’orario in cui saranno presenti all’interno della struttura. Tale calendario sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siena affinché ciascuno possa sapere come e da chi vengono utilizzati gli spazi de La Meridiana, ma soprattutto per dare la possibilità ad altre associazioni che fino ad oggi non hanno utilizzato gli spazi di poterne usufruire compatibilmente con la disponibilità dei locali.



Il progetto andrà avanti fino al 30 giugno 2022 e prevede una serie di incontri tra l’amministrazione e le associazioni per verificare il funzionamento del progetto.