Siena, permessi Ztl garage: il 30 novembre ultimo giorno di validità

Il prossimo 30 novembre sarà l'ultimo giorno di validità dei vecchi permessi ZTL garage scaduti lo scorso 30 settembre. Potranno essere rinnovati esclusivamente online collegandosi a www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL o al portale www.comune.siena.it area “servizi online”, sezione “Polizia Municipale”, successivamente “accesso ztl” ed infine cliccando “Permessi ZTL annuali”.Sarà comunque possibile chiedere assistenza telefonica ai numeri 0577 292531-292549-292512-292528-292516 o recarsi alla Polizia Municipale (servizio Tecnico Amministrativo via Federigo Tozzi, 3) prenotando l’appuntamento al numero 0577 292531 dal lunedì al venerdì in orario 9-10 o per e-mail permessiztl@comune.siena.it