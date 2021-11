Siena, ventenne denunciato per detenzione e spaccio di hashish

Due coetanei sanzionati e segnalati alla Prefettura

Nell’ambito di mirati servizi disposti dal Questore Milone per il contrasto al fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti, le pattuglie della Polizia di Stato hanno effettuato controlli nel centro storico di Siena.Gli agenti delle Volanti della Questura hanno fermato, in una zona del centro, un gruppo di ventenni che avevano addosso alcuni grammi di hashish, detenuti evidentemente per uso personale.Effettuati i dovuti accertamenti i poliziotti sono riusciti a risalire nell’immediatezza al giovane che, verosimilmente, aveva ceduto ai due la droga, un coetaneo residente a Siena. A quel punto hanno approfondito le verifiche presso l’abitazione del sospettato, effettuando una perquisizione.Il giovane individuato si trovava in casa e, alla vista degli agenti, ha cercato di disfarsi di un involucro contenente hashish, gettandolo dalla finestra. L’involucro però è stato recuperato dai poliziotti che, appositamente, si erano posizionati anche all’esterno dell’abitazione.Al termine dell’attività la sostanza stupefacente, circa 40 grammi, è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.I due ragazzi trovati in possesso di alcuni grammi di hashish sono stati invece sanzionati e segnalati, per i provvedimenti di competenza, alla locale Prefettura.