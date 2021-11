Gemellaggio Siena-Nantong: incrementati i rapporti bilaterali tra la nostra città e la Cina

Ad un anno dal gemellaggio tra Nantong e la città di Siena, gemellaggio fortemente voluto dall’amministrazione De Mossi, iniziano a vedersi i buoni risultati che l’accordo di gemellaggio sta portando.Nantong ha permesso di accrescere enormemente i rapporti bilaterali tra Siena e la Cina e lo stesso Sindaco è stato invitato e ricevuto dal Console cinese a Firenze per dare ulteriore linfa vitale alle già solide relazioni.L’amministrazione sta adesso lavorando ad un “Nuovo Memorandum” che porterà da una parte a importanti scambi in ambito culturale, con particolare riferimento a musica e arti visive, e dall'altro ad un nuovo impeto commerciale che si rivolga verso Oriente, con in programma una fiera da organizzarsi a Nantong dove presentare le eccellenze del territorio senese al pubblico cinese.Il viaggio a Nantong sarà anche l’occasione per visitare due importanti costruzioni che sono state da poco inaugurate: il Nantong Art Museum ed il Nantong Grand Theatre.Il Nantong Art Museum, progettato dall'architetto francese Paul Andreu, ha una superficie complessiva di circa 32 mila mq e ospita 21 sale espositive nelle quali sono state installate pareti mobili al fine di rendere le mostre più flessibili e spaziose.Il Nantong Art Museum mira a realizzare attività di scambio culturale e artistico attraverso collezioni d'arte, mostre, ricerche accademiche, istruzione pubblica e servizi culturali.Il Nantong Grand Theatre è stato realizzato dal famoso architetto Paul Andreu, ha una superficie di 111 mila mq ed è stato diviso in cinque aree funzionali: la sala dell’opera, la sala da concerto, la sala di prosa, una sala per il teatro per bambini e una sala multifunzionale.Tornando a Siena, il responsabile Relazioni internazionali del Comune insieme a Sindaco e assessori stanno lavorando al Memorandum che dovrebbe essere pronto per essere inviato a Nantong per la firma ad inzio anno nuovo. Il Memorandum illustrerà il programma di appuntamenti che vedranno impegnate Siena e Nantong insieme per tutto il 2022.La Cina e le Relazioni internazionali del Comune di Siena sono fondamentali per uno sviluppo a lungo termine delle esperienze culturali e commerciali di Siena e del suo territorio e l'attenzione che questa amministrazione sta dando a questo ambito specifico non deve passare inosservato proprio per l'importanza che ricoprono.