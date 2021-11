Rinnovo dei consiglieri della Provincia di Siena: si vota il 18 dicembre

Sono elettori ed eleggibili i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia, in carica alla data delle elezioni

Sono indette per il 18 dicembre 2021 le elezioni di secondo grado per il rinnovo dei componenti del Consiglio provinciale di Siena. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito nella sede della Provincia di Siena, piazza Duomo, 9.Sono elettori ed eleggibili i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni in carica ricompresi nel territorio della provincia. L’elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 10 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. Gli elettori potranno esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Siena nei seguenti giorni: dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 27 novembre 2021 e dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 28 novembre 2021. Le modalità di presentazione delle liste e dei contrassegni, unitamente alla normativa e alla documentazione relativa al procedimento elettorale, sono pubblicate sulla homepage del sito istituzionale della Provincia di Siena.“Auspichiamo che la revisione della Legge 56/14 e l’adeguamento del Testo unico degli enti locali possano arrivare a compimento entro l’orizzonte temporale del 2022 – ha detto il presidente Silvio Franceschelli – occorre infatti, ridare un prospettiva di certezza alle Province sul piano istituzionale, ampliando e consolidandone le funzioni fondamentali, revisionando il sistema elettorale e le norme di riordino della legislazione regionale; oltre a interventi per la stabilità dei bilanci delle Province”.Il nuovo Consiglio provinciale resterà in carica due anni.