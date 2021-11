Coronavirus, Istituto Bandini: installati sanificatori di aria in tutte le aule

L’Istituto Bandini ha innalzato il livello di guardia per fronteggiare l’emergenza sanitaria

La sicurezza e la salute di studenti, insegnanti e del personale scolastico prima di tutto. Di fronte all’emergenza sanitaria che rimane, ad oggi, un aspetto da affrontare quotidianamente, l’Istituto d’istruzione Superiore Sallustio Bandini di Siena, ha innalzato il livello di guardia dotando tutte le aule scolastiche di sanificatori in grado di sanificare a ciclo continuo l’aria all’interno dei locali. Una strumentazione in grado di lavorare anche in presenza di persone, utilizzando una tecnologia brevettata, progettata per garantire efficacia di trattamento e massima sicurezza.Nel dettaglio, gli apparecchi utilizzano un sistema di sanificazione a raggi UV-C ad emissione controllata che abbatte fino al 99,6% virus e batteri e non ha nessuna controindicazione, perché evita il dannoso contatto diretto con i raggi ultravioletti e impedisce la produzione di ozono. Inoltre, per evitare sprechi energetici, usura degli apparecchi e danneggiamenti, una app regola da remoto l’accensione, lo spegnimento e il funzionamento dei sanificatori.“Siamo, al momento, - spiega il dirigente scolastico Alfredo Stefanelli – l’unica scuola della provincia che ha provveduto, con un investimento significativo, a dotarsi di tali strumenti. Lo abbiamo fatto perché fortemente impegnati nel garantire il benessere a scuola con un servizio sicuro e di qualità. Speriamo che un miglioramento della situazione epidemiologica ci consenta presto di riprendere anche tutte le molteplici attività che completano la nostra offerta didattica e formativa e che offrono un importante contributo alla socializzazione dei nostri studenti come viaggi di istruzione, scambi, visite aziendali”.