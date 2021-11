Piccolomini, Benini: ''Comune di Siena al lavoro per una soluzione concreta''

L'assessore alla Scuola: "Vogliamo eliminare i disagi degli studenti costretti a emigrare a Montarioso"

“Il Comune sta valutando nuove opzioni per gli studenti del Liceo Enea Silvia Piccolomini ancora costretti a migrare a Montarioso”. Così l’assessore alla scuola del Comune di Siena Paolo Benini fa il punto della situazione sugli alunni della scuola superiore, che seguono lezioni nella sede distaccata per l’indirizzo economico sociale.“Vogliamo provare a dare una risposta concreta – prosegue Benini – alle famiglie che hanno manifestato all’amministrazione comunale, in quanto punto di riferimento del territorio e della comunità, i disagi derivanti da questa situazione. Il Comune aveva individuato gli spazi del Franci come possibile soluzione, in risposta proprio alle istanze di alunni e famiglie. Per quanto ci riguarda era possibile una compresenza che andasse incontro alle esigenze della città e della comunità. Al momento stiamo monitorando la situazione e stiamo ponendo al vaglio altre soluzioni, proprio per dare quelle risposte concrete che ci vengono giustamente chieste. Un impegno che ci siamo assunti davanti alle famiglie e che vogliamo mantenere.Per quanto riguarda l’istituto Franci – conclude Benini – abbiamo cercato tutte le possibili soluzioni, ma abbiamo trovato solo intransigenza. Per quanto ci riguarda la questione è chiusa e l’istituto non ha legittimità a occupare gli spazi di cui non è proprietario”.