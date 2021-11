La Cappella di Piazza del Campo si veste di luce viola per la Giornata mondiale della prematurità

Continuano a Siena gli appuntamenti di luce per sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere la ricerca, la prevenzione e il valore della vita.Mercoledì 17 novembre, per la Giornata mondiale della prematurità, la Cappella di Piazza del Campo si vestirà di luce viola. Un progetto promosso dalla Società Italiana di Neonatologia, Vivere Onlus e l’associazione Coccinelle - Amici del Neonato Onlus, per ricordare a tutti che nel mondo un bambino su dieci nasce prematuro. Questi piccoli grandi “guerrieri” rappresentano una sfida per la neonatologia e per la società, perché con la prematurità la sopravvivenza è un successo che non si deve dare per scontato.Un ricco calendario che proseguirà anche il 22 per la Giornata internazionale della sindrome da delezione del cromosoma 22.