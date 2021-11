Toscana Life Sciences ringrazia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Il Capo dello Stato ha chiuso la giornata senese con una tappa presso la Fondazione TLS

Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presso Toscana Life Sciences (TLS). La Fondazione senese, che opera dal 2005 con l’obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita, sostenendo lo sviluppo di progetti dalla ricerca di base all’applicazione industriale, si è raccontata attraverso le voci del management e le testimonianze di giovani ricercatori e ricercatrici.L’incontro è avvenuto alla presenza di: Fabrizio Landi, presidente TLS; Carlo Rossi, vicepresidente TLS; Andrea Paolini, direttore generale TLS; Rino Rappuoli, coordinatore scientifico del MAD (Monoclonal Antibody Discovery) Lab di TLS; e i ricercatori Vittoria Cicaloni, Alberto Grandi e Claudia Sala, impegnati in importanti sfide di salute come la ricerca su malattie rare, immuno-oncologia, antibiotico-resistenza e lotta al COVID-19.In apertura della visita, inoltre, i ricercatori della Fondazione TLS hanno omaggiato il Presidente della Repubblica con un camice da laboratorio firmato da tutti i dipendenti di Toscana Life Sciences come simbolo dell’impegno profuso ogni giorno e dell’importanza della ricerca scientifica per la salute e lo sviluppo socio-economico delle nostre comunità.