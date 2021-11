Siena, 46enne perde la vita in incidente stradale

Tragico incidente stradale attorno alle 17.30 di oggi, martedì 16 novembre, incrocio tra la Strada Statale 73 Senese Aretina e strada del Ruffolo a Siena.Nel sinistro, un'autovettura, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada e il conducente di 46 anni ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell'Asl toscana sud est, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la Pubblica Assistenza di San Rocco a Pilli, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco,