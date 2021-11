Duprè, Benini: ''L’iter va avanti. Puntiamo ad accorciare i tempi''

L’assessore: “Uffici e scuola al lavoro affinché non ci siano disagi”

“Sembra scontato dirlo, ma solo se gli uffici, composti da professionisti competenti, dovessero riscontrare problematiche organizzative l’iter per l’avvio del cantiere slitterà. Questo indipendentemente da riunioni o quant’ altro”. Così l’assessore alla scuola del Comune di Siena Paolo Benini fa il punto della situazione sull’istituto “Giovanni Duprè”, che sarà interessato da un cantiere di riqualificazione con conseguente spostamento di alcuni alunni da lunedì 22 novembre.“Uffici comunali e dirigenti scolastici – spiega Benini – sono al lavoro affinché non ci siano disagi da tutti i punti di vista: trasporti, viabilità, mensa, attività didattica, accompagnamento, gestione di alunni fragili. Ogni aspetto viene attentamente monitorato e valutato. Siamo consapevoli che poi potranno esserci aggiustamenti in corso, ma allo stesso tempo solo se emergeranno in queste ore problematiche importanti ci saranno slittamenti. E’ possibile, nel caso, pensare a uno slittamento di una settimana, nella consapevolezza che i traslochi e lo sgombero dei materiali dovranno essere fatti nei gironi di sabato e domenica.Puntiamo ad accorciare i tempi il più possibile – conclude Benini – e restiamo a disposizione per incontri e chiarimenti con la dirigenza scolastica al fine di limitare al massimo le criticità”.