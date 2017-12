Degrado al Petriccio, intervento di Uniti per Siena

"Quando si parla di degrado questo, purtroppo, non rispetta neppure le feste ma resta sempre ben presente, se non affrontato". Così un intervento di Uniti per Siena."In questi giorni - prosegue Uniti per Siena - abbiamo ricevuto varie segnalazioni che riguardano le aree verdi del Petriccio, che come altre zone periferiche della nostra città sono sempre più lasciate a loro stesse. Nello specifico vorremmo attirare l'attenzione sul parco accanto alla scuola Tozzi (“Parco ai ragazzi di Sarajevo”) e sull’area prospiciente, nei pressi di via Guido da Siena, ma anche sull'area verde che scorre lungo strada del Petriccio fino a via Tegliacci. Se il parco dedicato alla memoria dei bambini di Sarajevo è lasciato in balia di se stesso, con numerose scritte vergate addirittura sui muri della scuola e sulle pareti della palestra scolastica, con il campino da calcio di fatto inutilizzabile perché incendiato da alcuni vandali, il parco giochi presenta un'area per bambini dove però gli stessi giochini sono rotti e lasciati senza alcuna manutenzione e cura a marcire, mentre nell’area verde lungo strada del Petriccio e Belriguardo sono state rinvenute diverse siringhe, molto probabilmente usate per drogarsi e quindi pericolose. Sappiamo benissimo che per molti forse questi sono problemi marginali, ma non per noi perchè pensiamo che la cura di una città si faccia anche attraverso le piccole cose e la costante lotta al degrado, per ovviare a molte situazione spiacevoli pensiamo che una migliore illuminazione in queste zone ed un passaggio più frequente degli uomini della Polizia Municipale, dopo averli dotati degli strumenti idonei per difendersi e magari creando anche un apposito nucleo anti degrado, potrebbe già migliorare di molto la situazione. Purtroppo a quanto sembra le priorità dell'attuale amministrazione e della maggioranza PD che la sostiene, a parte i proclami e le promesse, siano altre ed anche adesso con il famoso contributo per le periferie avuto dal comune, non abbiamo ancora ben capito come si sarebbe potuto utilizzare con un progetto complessivo che facesse l’esclusivo interesse della città e dei suoi abitanti".