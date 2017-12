Incidente oggi, mercoledì 27 dicembre, attorno alle 7, tra un'autovettura ed una motocicletta in viale Sclavo a Siena. Il motociclista è stato soccorso e stabilizzato dal sanitari del 118 e successivamente è stato trasferito al policlinico Santa Maria alle Scotte. L'uomo non ha riportato ferite gravi mentre la Polizia municipale ha fatto i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.