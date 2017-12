In ricordo di Enza Candreva

Sono già passati quattro anni da quando te ne sei andata, il 28 dicembre 2013, a soli 46 anni, a causa di una terribile malattia e sembra ieri quando lavoravamo e ridevamo tutti insieme a Siena Free.

Rimarrai sempre nei nostri cuori con la tua forza che hai avuto anche nei mesi difficili della malattia, che hai affrontato con grande sofferenza ma sempre con un sorriso per tutti. Siena Free esiste perchè tu lo hai voluto e per lo stesso motivo è continuato e continuerà, con estrema fatica perchè oltre l'immenso vuoto personale, la tua assenza ha creato un immenso vuoto nell'impresa che hai creato e voluto.

Nulla è stato e mai sarà come prima... ci mancherai sempre... un abbraccio colmo d'amore...