Aggredito in via dei Termini la notte di Capodanno

Nel corso della notte di Capodanno, in via dei Termini a Siena, un cittadino italiano è stato aggredito da un gruppo di ragazzi di origini albanesi. Sul posto sono intervenute due pattuglie dell'Arma dei Carabinieri che hanno rintracciato nei vicoli circostanti due degli autori dell'aggressione. L'uomo aggredito non ha subito lesioni visibili se non il giubbotto strappato.I carabinieri stanno attendendo che la parte lesa presenti querela identificando i due fermati per potere procedere penalmente.