Sicurezza per l'ultimo dell'anno, intervento di Uniti per Siena

"Con il primo giorno dell'anno sembra che i problemi della sicurezza del vecchio non siano spariti, ci riferiemo all'aggressione subita da un ragazzo nella centralissima via dei Termini. Ora oltre al fatto deprecabilissimo di per se quello che ci stupisce è il fatto che ancora non sia stata sporta denuncia, da quello che abbiamo appreso dai giornali, quindi tale aggressione non rientrerà nella famosa statistica sulla sicurezza, con gli ovvi effetti che questa darà dei numeri che poi non rispecchieranno la realtà dei fatti". Così un intervento di Uniti per Siena."Sempre parlando di sicurezza non possiamo fare a meno di parlare del concerto svoltosi in Piazza del Campo, le parole entusiastiche del Sindaco non possono che farci storcere il naso, badate non per il fatto sia stato un concerto partecipato di cui siamo ben felici, ma per i numeri. Il Sindaco rimarca la presenza delle ventimila persone presenti, ma come mai non era stato previsto un numero chiuso come per il Palio, ricordiamo a Luglio non potevano esserci più di quindicimila persone in tutta la piazza, come mai non vi erano divieti di ingresso per i bambini sotto una certa età come per il Palio, perchè non vi erano gli stessi controlli di sicurezza avuti per il Palio. Questo ci chiediamo perchè non capiamo questa differenza di giudizio su due eventi che concentrano nello stesso luogo così tante persone, forse pensiamo male noi, ma crediamo che uno è un evento principalmente per i senesi l'altro più per i turisti, quindi uno più sacrificabile dell'altro, ma ripetiamo forse siamo noi che non capiamo questi diversi metri di giudizio".