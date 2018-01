Aggressione in via Cecco Angiolieri la notte di Capodanno: i Carabinieri indagano sull'accaduto

I Carabinieri della Compagnia di Siena stanno lavorando sul secondo episodio di rissa o aggressione avvenute nella notte di capodanno.Due ragazzi senesi si trovano in ospedale con una prognosi per entrambi di 30 giorni. Sono stati sentiti nel pomeriggio e hanno parlato di una scazzottata avvenuta in via Cecco Angiolieri. I Carabinieri spiegano che si tratta di capire se siano stati aggrediti da alcuni albanesi oppure se abbiano avuto un ruolo attivo nella colluttazione della quale sono rimasti vittime. Occorrerà lavorare su testimonianze e sulle immagini delle telecamere di sorveglianza che sono state acquisite e in parte visionate ma che al momento non hanno prodotto risultati apprezzabili.