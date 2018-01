E' stato operato oggi, mercoledì 3 dicembre, al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, uno dei due ragazzi senesi aggrediti in via Cecco Angiolieri la notte di Capodanno da parte di un gruppo di cittadini albanesi.Il giovane aveva riportato una frattura al naso e una allo zigomo. Proseguono le indagini dei Carabinieri per far luce sull'accaduto mentre sembrerebbe sempre più probabile che si tratti dello stesso gruppo responsabile dell'aggressione in via dei Termini.