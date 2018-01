Massimo Mori (FdI-Siena) interviene sui problemi della sicurezza in città

"Siena, cominciamo a parlare dei suoi problemi e delle soluzioni. Pare strano ma quasi tutti i problemi di Siena sono diventati luoghi comuni, argomenti dei quali ognuno, candidato o meno sembra avere le giuste ricette, ma molto lontane dalla realtà e dette sempre con poco coraggio, allora proviamo a stimolare la discussione". Così inizia un intervento sulla sicurezza di Massimo Mori, dirigente e fondatore Fratelli d’Italia Siena."Abbiamo già detto che nella nostra città durante le ore notturne è ormai impossibile addentrarsi senza pericolo - prosegue Mori -, abbiamo anche detto che ci sono dei luoghi davvero pericolosi: il parco della Lizza; la Fortezza medicea; via Duprè; via Pantaneto; e la sensazione di pericolo è comunque avvertita anche in altri luoghi. Davvero è possibile e giusto vivere la nostra città in queste condizioni?Fratelli d’Italia ritiene di no, e visto che ci sentiamo senesi fino in fondo, pensiamo che chiunque si candidi a Sindaco, chiunque intenda entrare in consiglio comunale, abbia il dovere di dare a tutti i cittadini di Siena risposte precise.Per noi la città deve essere di libero accesso per tutte le persone per bene a qualunque ora del giorno e della notte, e allora o le forse dell’ordine, Vigili urbani, Polizia, Carabinieri e perché no, anche le guardie provinciali e forestali presidieranno il territorio con qualunque mezzo e a qualunque ora o non ci sarà più la sensazione di sicurezza.Vogliamo forse dire che non c’è più nulla da fare, che l’atto criminale a qualunque livello ha in ogni caso una sua giustificazione e una ragione? O che peggio ancora ne abbiamo semplicemente paura?E’ semplice dire mandiamo a casa lo straniero, e vi assicuro, che nessuno più di chi scrive sarebbe felice per una soluzione del genere. Sarebbe davvero la soluzione? Assolutamente no, la soluzione è nella nostra volontà, chi ci ha sempre governato ha dato agli arroganti, ai delinquenti, e farabutti in genere, una grande sensazione di debolezza, basta con i fantocci al potere della città, basta con coloro che hanno tolleranza zero per le azioni paliesche e che sopportano come nulla fosse che un gruppo di nostri ragazzi senesi, sia malmenato in pieno centro.Forse ci sarà detto che manca il personale, che al comune non hanno sufficienti risorse ma anche questo non è vero o lo è solo parzialmente, in realtà il comune di Siena, e di questo bisogna dargliene atto è estremamente solerte nel fare multe agli automobilisti, dove spende questi soldi? Ci immaginiamo che molti vadano a copertura delle spese correnti, secondo noi dovrebbero essere spesi per la viabilità, viste le condizioni delle nostre strade e per la sicurezza che ne dite? Forse i cittadini sarebbero meno arrabbiati."