Opuscoli amministrazione comunale, intervento di Uniti per Siena

"Dagli organi di stampa abbiamo appreso che dopo i manifesti il Sindaco e la giunta hanno deciso di spendere altri soldi pubblici per continuare a farsi pubblicità, questa volta hanno scelto di usare degli opuscoli stampati in "sole" trentaseimila copie"."Per stessa ammisione del Sindaco questa è "una doverosa campagna di informazione" quindi vorrebbe dire che fino ad oggi i cittadini di Siena non hanno nè visto nè saputo cosa facevano Sindaco e giunta? Se non hanno visto nulla non è per demerito dei cittadini ma solo di una giunta che ha fatto poco o nulla, a parte lodarsi per la propria bravura. Resta il fatto che a pochi mesi dalle elezioni comunali, questa a nostro avviso, resta pubblicità elettorale che un partito, il PD, fa con i soldi pubblici perchè ormai non sa più come racimolare quei consensi che nel tempo ha perso e, pur di trovarli, sfrutta anche metodi che fino a poco tempo fa criticava in altri, ricordiamo quando un altro partito fece altrettanto a livello nazionale. A nostro parere una giunta che tanto si professa riguardosa dell'ambiente, non avrebbe dovuto stampare migliaia di opuscoli cartacei, ma trovare altre forme di comunicazione, e cosa più importante senza far spendere al contribuente un solo centesimo".