Open-day gennaio 2018, l'Istituto comprensivo ''Federigo Tozzi'' di Siena si presenta

Con le Scuole dell’Infanzia di “Acquacalda” e “Marciano”, la Scuola Primaria “Federigo Tozzi” e la Scuola Secondaria di 1° grado “A.B. Sabin” l’Istituto Comprensivo “Federigo Tozzi” di Siena è una rete di riferimento nei quartieri Acquacalda-Petriccio, intorno al polo delle scienze della vita di Torre Fiorentina, accogliente e facilmente raggiungibile da tutti i punti della città e dai comuni limitrofi.Tra città e territorio, l’I.C. “Federigo Tozzi” di Siena è luogo di confronto aperto e continuo delle esperienze di cui sono portatori gli alunni e le loro famiglie, favorendo lo scambio reciproco ad ogni livello di età. L’Istituto, considerando il territorio luogo di progetto di vita da conoscere e valorizzare, con il quale interagire criticamente, collabora attivamente con le varie agenzie educative e con gli enti presenti nel comune, partecipando alle loro proposte e promuovendo a sua volta manifestazioni ed iniziative che li coinvolgono: integrare e sperimentare per crescere nella comunità educativa diffusa.La proposta scolastica educativa e didattica è sostenibile (inclusione) ed ampia, con diversi tempi scuola e arricchimenti dell’offerta formativa.Altrettanta è l’offerta extrascolastica, con PolisporTozzi-Scuola Aperta per i bambini della scuola primaria, cui viene offerta una vasta gamma di proposte ludiche, espressive, musicali e sportive condotte da operatori altamente qualificati, con la consapevolezza che l’istituzione scolastica può offrire agli alunni un significativo punto di aggregazione, favorendo la partecipazione a molteplici attività di elevato spessore formativo. L’orario delle attività, direttamente consecutivo alle lezioni scolastiche, offre anche un valido supporto alle famiglie che, a causa dell’orario di lavoro, avrebbero difficoltà ad organizzare personalmente l’arco temporale corrispondente al “dopo-scuola”.La scuola secondaria “A.B. Sabin” presenta un’organizzazione dell’orario scolastico su cinque giorni settimanali ormai “strutturale”, dal lunedì al venerdì (8,25/13,55), con un rientro pomeridiano (il mercoledì dalle 14,30 alle 16,25 preceduta da una pausa mensa). Al centro della scuola più che mai gli alunni con i loro specifici fabbisogni, le loro esigenze, le loro peculiarità nell’apprendimento. Interpretando a pieno lo spirito del Regolamento dell’Autonomia di cui al DPR 275/99, la Scuola ha messo in atto “il curricolo dell’autonomia”, puntando su una didattica rinnovata nelle sue modalità, aprendosi ad un approccio alle discipline di tipo laboratoriale e alla trasversalità dei saperi. Le attività di laboratorio del mercoledì offrono, infatti, occasioni continue di sviluppo integrale della personalità, in tutte le direzioni per dare agli alunni una preparazione di base solida come presupposto indispensabile per ogni ulteriore impegno scolastico o di lavoro nell’ottica dell’educazione permanente.L’Open-Day – gennaio 2018 dell’Istituto Comprensivo “Federigo Tozzi” di Siena quest’anno prevede l’accoglienza dei genitori e delle famiglie nei singoli Plessi per la presentazione dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018-2019 con i seguenti appuntamenti:- Infanzia “Marciano”: lunedì 8 gennaio 2018 ore 17.00-18.30- Primaria “Tozzi”: martedì 9 gennaio 2018 ore 17.00-18.30- Secondaria di Primo Grado “A.B. Sabin”: mercoledì 10 gennaio 2018, ore 17.15-18.45- Infanzia “Acquacalda”: giovedì 11 gennaio 2018 ore 17.00-18.30Maggiori notizie sul sito web: www.ictozzi.it L’Istituto Comprensivo “Federigo Tozzi” di Siena Vi aspetta!