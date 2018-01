Luigi Dallai racconta i suoi cinque anni in Parlamento

Il rendiconto di mandato in un’iniziativa a Siena mercoledì 10 gennaio

Cinque anni dalla A alla Z: l’onorevole Luigi Dallai racconterà il suo impegno parlamentare in un’iniziativa in programma mercoledì 10 gennaio, alle ore 21, presso la Saletta dei Mutilati a La Lizza a Siena. Il deputato del Partito Democratico, in un’intervista pubblica, illustrerà il suo impegno e la sua attività in Parlamento a favore del territorio senese, provando a tracciare anche le prospettive per il futuro. L’iniziativa sarà introdotta dal segretario provinciale del Pd Andrea Valenti e da quello comunale Simone Vigni. Luigi Dallai sarà intervistato dai giornalisti Orlando Pacchiani de “La Nazione” e Alessandro Lorenzini del “Corriere di Siena”.“Cinque anni di legislatura – afferma Luigi Dallai – ed un impegno continuo per il nostro territorio, passato attraverso tre diversi governi. Ho provato a riassumere la mia attività parlamentare in un rendiconto che presenterò alla città nell’iniziativa a Siena, in un primo evento cui faranno seguito altri in tutto il territorio e nei circoli del Pd. Cinque anni raccontati dalla A alla Z, analizzando tutti i temi che sono stati al centro del mio lavoro. Sarà un incontro aperto a tutti e, mi auguro, partecipato, per discutere insieme dei risultati ottenuti e delle sfide da vincere per il futuro”.