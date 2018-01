Dopo gli assalti alla Coop e alla Conad un altro supermercato è stato preso di mira a Siena.Nella notte scorsa, sabato 6 gennaio, alcuni malviventi sono entrati al supermercato Simply di viale Toselli tentando di far saltare la cassaforte.Il colpo non è comunque riuscito in quanto è scattato il meccanismo di sicurezza della cassaforte che, macchiando le banconote, ha reso inutile il tentativo di scasso.